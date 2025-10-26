Haberler

Filistinli Esirlerin Yaşam Koşulları Trajik: İsrail Hapishane Yönetimi Eleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, Necef Cezaevi'ndeki Filistinli esirlerin kötü muamele ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığını açıkladı. Esirlerin dövüldüğü, aç bırakıldığı ve tıbbi ihmalden dolayı sıkıntı çektiği vurgulandı.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Cezaevi'nde bulunan Filistinlilerin, İsrail hapishane yönetimi tarafından dövülme ve aşağılama, aç bırakılma ve tıbbi ihmal politikalarına maruz kaldığını açıkladı.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin avukatlarının Filistinli esirleri ziyaretinin ardından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli esirlerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Filistinli esirlerin hapishanelerde trajik yaşam koşulları içinde olduklarına işaret edildi.

Esirlerin sürekli olarak dövülüp aşağılandıkları ve odalarına yapılan baskınlara maruz kaldıkları, ayrıca aç bırakılma ve tıbbi ihmal politikalarına tabi tutuldukları belirtildi.

Filistinli esirlerin kışlık kıyafet eksikliği nedeniyle şikayetçi oldukları aktarılan açıklamada, gece sıcaklıkların düşmeye başladığı, mevcut giysilerin soğuğa karşı yeterli koruma sağlamadığı vurgulandı.

Heyetin açıklamasında, tutukluların hayatı ve hapishanedeki koşullardan İsrail hükümeti ve ona bağlı hapishane yönetiminin tamamen sorumlu olduğu ifade edildi.

İnsan hakları kuruluşlarına çağrı yapılan açıklamada, "İsrail'i uluslararası anlaşmalara ve sözleşmelere uymaya zorlamak ve özellikle kış yaklaşırken esirlerin haklarını sağlamak için derhal harekete geçmeleri" talep edildi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Tarlasını sürerken patlamamış top mermisi buldu

Tarlasını sürerken karşılaştığı manzara şok etti
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

3 gol, 1 kırmızı! Dört maçlık yenilmezlik serileri sona erdi
Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

Galatasaray'a geri düşmek de fark etmedi! 3 golle 3 puan
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.