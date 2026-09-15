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Filistinli esir bir kadın İsrail hapishanesinde doğum yaptıktan sonra serbest bırakıldı

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Filistinli esir bir kadının İsrail hapishanesinde doğum yaptıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Filistinli esir bir kadının İsrail hapishanesinde doğum yaptıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin yazılı açıklamasına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti sakinlerinden Dena Cude (35), Damon Hapishanesinde doğum yaptı.

Yerel kaynaklar ise İsrail makamlarının, Cude'yi doğum yaptıktan sonra bebeğiyle serbest bıraktığını ve Cenin kenti yakınlarındaki El-Celeme kontrol noktasında Filistin makamlarına teslim ettiğini belirtti. Kaynaklar, Cude'nin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ramallah'taki bir hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Filistin Esirler Cemiyetinden daha önce yapılan açıklamada, başka bir çocuğu daha olan Cude'nin hamileyken tutuklandığı ve 6 ay idari tutukluluk cezasına çarptırıldığı kaydedilmişti.

Cude'nin hapishanede doğum yapmak zorunda bırakılmasının tüm insani değerlerle çelişen bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere vahşice muamele edildiği, Cude'nin de bunun en güzel örneği olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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