Filistinli Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin Durumu: Kötü Muamele ve Tedavi İhlali

(ANKARA)- İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü (PHRI), İsrail'in Ofer hapishanesinde yasal işlem olmaksızın tutulan Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin ağır sağlık sorunlarına rağmen tedavi edilmediğini ve kötü muamele ile yetersiz beslenme nedeniyle 25 kilo verdiğini açıkladı. WHO ve Uluslararası Af Örgütü doktor Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

İnsan Hakları İçin Doktorlar- İsrail (PHRI), İsrail askerleri tarafından Aralık 2024'te gözaltına alınan Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin, Ofer hapishanesinde yasal süreç işletilmeden sert koşullar altında tutulduğunu duyurdu. PHRI'ye göre, eski Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, uyuz hastalığı ve kalp rahatsızlığına rağmen tedavi taleplerinin reddedildiğini, hücre aramaları sırasında şiddete maruz kaldığını ve kötü koşullar nedeniyle 25 kilo verdiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, Gazze sağlık sisteminin sembol isimlerinden biri olarak görülen Ebu Safiyye'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin başhekimi olan Dr. Hüsam Ebu Safiyye, 27 Aralık 2024'te İsrail ordusunun hastaneyi zorla tahliye etmesinin ardından yıkıntıların arasında beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü an ile sembol haline geldi. Ebu Safiyye, o gün alıkonularak bilinmeyen bir yere götürülmüştü.