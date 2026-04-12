Filistinli direniş grupları: Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskını provokasyon ve Yahudileştirme girişimidir

Filistinli direniş grupları, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının provokatif bir eylem olduğunu belirterek, Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlerin sürdüğünü vurguladı.

Direniş gruplarının ortak yazılı açıklamasında, Ben-Gvir'in sabah saatlerinde polis koruması altında gerçekleştirdiği baskının, kutsal mekanın dokunulmazlığının ihlali ve Müslümanlara yönelik açık bir provokasyon olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu baskının, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde "zaman ve mekan olarak bölme" ve "Yahudileştirme" politikalarını dayatma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın Filistin halkı ve İslam dünyası için merkezi bir öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kutsal mekanın korunması için mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin sistematik ve daha geniş planların bir parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Filistinlilere Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı yapılırken, uluslararası topluma da ihlallere karşı somut adım atma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile bu sabah polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.