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Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı, Gazze'deki İnsani Durumla İlgili Uyarıda Bulundu

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı, Gazze'deki İnsani Durumla İlgili Uyarıda Bulundu
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Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad, İsrail'in engellemesi nedeniyle Gazze'ye yetersiz yardım ulaştığını, ekmek dağıtım noktalarının kapandığını ve çocukların ağır işlerde çalışmak zorunda kaldığını açıkladı.

RAMALLAH, 15 Haziran (Xinhua) -- Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad, İsrail'in engellemesi nedeniyle bölgeye giriş yapan insani yardımların yetersiz kaldığını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kötüye gittiği uyarısında bulundu.

Hamad pazar günü Filistin'in Sesi radyosuna verdiği demeçte, Dünya Gıda Programı desteğiyle Gazze Şeridi'ne uygun maliyetli ekmek sağlamak üzere kurulan 164 ekmek dağıtım noktasından birçoğunun, un bulunmaması ve un tedarikinin sınırlı olması nedeniyle kapatıldığını söyledi.

Eskiden 23 insani yardım kuruluşunun desteğiyle 80 yemek dağıtım noktasında günde 670.000 öğün yemek dağıtıldığını hatırlatan Hamad, bu dağıtım noktalarında üretimin ciddi şekilde düştüğünü ve sadece birkaçının hala faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Hamad, zorlu koşullar nedeniyle çoğunluğu erkek olan dokuz yaşın altındaki çocukların yüzde 3'ünün ailelerine yiyecek sağlamak için ağır işlerde çalışmak zorunda kaldığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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