Filistinli Aktivist Mahmud Halil'in Sınır Dışı Edilmesi Anayasa'ya Aykırı Olabilir

Filistinli Aktivist Mahmud Halil'in Sınır Dışı Edilmesi Anayasa'ya Aykırı Olabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki federal yargıç, Filistin'e destek gösterileri nedeniyle gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesinin anayasaya aykırı olabileceğine hükmetti. Halil, 8 Mart'tan bu yana Louisiana'daki gözaltı merkezinde tutuluyor.

ABD'de federal yargıç, Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesinin "muhtemelen" anayasaya aykırı olacağını belirtti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, New Jersey'deki federal yargıç Michael Farbiarz, 8 Mart'tan bu yana Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezinde tutulan Halil hakkında yeni bir karar verdi.

Farbiarz, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin atıfta bulunduğu göçmenlik yasasının bir bölümünün, Halil'in ABD'de söylediği sözler nedeniyle sınır dışı edilmesi için bir gerekçe olarak kullanılamayacağına hükmetti.

Bu nedenle yargıç, Halil'i sınır dışı etme çabalarının "muhtemelen" anayasaya aykırı olduğunu ifade etti.

Halil'in Trump yönetiminin sınır dışı kararına itirazının başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Farbiarz, buna rağmen serbest bırakılması kararını vermedi.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in dava süreci

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı

Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.