Filistinli Aktivist Mahmud Halil'den Mahkemeye Açıklama

Filistinli Aktivist Mahmud Halil'den Mahkemeye Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Columbia Üniversitesi öğrencisi ve Filistinli aktivist Mahmud Halil, gözaltına alınmasının kendisi ve ailesi üzerinde yarattığı zararları anlattığı 13 sayfalık bir ifade sundu. ABD hükümetinin ona karşı yönelttiği suçlamaları "asılsız" olarak nitelendiren Halil, mahkemede acı çektiğini ve insanlığını silmeye çalıştıklarını ifade etti.

NEW Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil, ilk kez kendisine yöneltilen "asılsız" suçlamalarla ilgili mahkemeye yazılı ifade sundu.

Halil, mart ayından bu yana tutulduğu Louisiana eyaletindeki ICE tesisinden mahkemeye yazdığı dilekçede, gözaltına alınmasının kendisi ve ailesi üzerinde "telafisi mümkün olmayan bir zarara" yol açtığını belirtti.

Filistin kökenli aktivistin avukatları tarafından ihtiyati tedbir talebini desteklemek için mahkemeye sunulan belgede Halil, "ABD hükümetinin bana karşı eylemleri sonucunda acı çektim ve çekmeye devam ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Halil, beyanında, gözaltına alınış şekli, oğlunun doğumunda eşinin yanında olamayışı ve ailesiyle görüşmelerinin kayıt altına alınıyor olmasının kendisi için "yıkıcı" olduğunu kaydetti.

ABD hükümetinin kendisine yönelik "asılsız suçlamaları ve kullandığı kışkırtıcı dilin" verdiği acının tarifinin zor olduğunu belirten Halil, "Bunlar sadece karakterime yönelik saldırılar değildi; insanlığımı silme çabalarıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Halil'in 13 sayfalık açıklaması, New Jersey'deki bir federal yargıcın, ABD hükümetinin onu tutuklayıp sınır dışı etmek için belirsiz bir göç yasasına dayanmasının "muhtemelen anayasaya aykırı" olduğunu belirtmesinden sonra geldi.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in dava süreci

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
40 uçağını kaybeden Putin'den misilleme! Başkenti İHA'larla vurdu

Putin'den misilleme! Ülkenin başkentini İHA'larla kana buladı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangında kahraman nakliyeci konuştu

Anne ve 3 evladının can verdiği faciada kahraman nakliyeci konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.