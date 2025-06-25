Filistinli Aile Evinin Kundaklanmasını Anlattı

Filistinli Aile Evinin Kundaklanmasını Anlattı
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El Halil'de evi kundaklanan Filistinli Nasır Şureyteh, eşi ve 7 çocuğuyla birlikte yaşadığı korku dolu anları aktardı. İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradıklarını belirten Şureyteh, evlerinin tamamen yok olduğunu ve yaşamlarının tehlikede olduğunu ifade etti.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Mesafir Yatta'da evi Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce ateşe verilen Filistinli, "Eşim ve 7 çocuğumla birlikte evdeydik, yanarak ölebilirdik." dedi.

Evi kundaklanan Filistinli Nasır Şureyteh, AA muhabirine, bir grup Yahudi yerleşimcinin gece yarısından sonra saat 01.00 civarında evine saldırdığını ve ateşe verdiğini söyledi.

Evinin 40 metrekarelik tek oda, mutfak ve banyodan oluşan tuğladan yapılmış, çatısı tenekeyle kaplı küçük bir yapı olduğunu dile getiren Şureyteh, "Yangın, evdeki tüm eşyaları ve malzemelerle birlikte yapıyı tamamen yok etti. Eşim ve 7 çocuğumla birlikte evdeydik. Allah'ın lütfu olmasaydı, evin içinde yanarak ölebilirdik." dedi.

Yangını söndürmeye çalışmadan önce evin yakınından kaçan İsrailli bir grubu gördüğünü anlatan Şureyteh, şöyle konuştu:

" İsrail, yasa dışı yerleşimleri genişletmek için bizi bölgeden çıkarmaya çalışıyor ancak tüm şiddet ve saldırılara rağmen topraklarımızda kalacağız."

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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