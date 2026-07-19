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Tamra kentinde Filistinli bir aile, fahiş yıkım masrafları nedeniyle evlerini kendileri yıktı

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İsrail'in Tamra kentinde bir Filistinli aile, fahiş yıkım masrafları nedeniyle evlerini kendileri yıktı. İsrail mahkemelerinin reddettiği itirazlar sonrası kesinleşen yıkım kararı, ruhsatsız yapı gerekçesiyle alındı.

Batı Celile bölgesinde yer alan Tamra kentinde Filistinli bir aile, fahiş yıkım masrafları nedeniyle evlerini kendileri yıkmak zorunda kaldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre yıkım kararı, söz konusu ev için yapılan tüm hukuki girişimlerin ve karara karşı sunulan itirazların İsrail mahkemelerince reddedilmesinin ardından kesinleşti.

Filistinli aile, evin İsrail belediye araçlarıyla yıkılması durumunda karşı karşıya kalacağı fahiş yıkım masrafları nedeniyle kendi evlerini yıkmak zorunda kaldı.

Ev sahibinin yakını Ahmed Bekai, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, 16 Temmuz'da ailenin kesin yıkım kararını aldığını ve kararı durdurmak ya da yeni bir temyiz başvurusu yapmak için ek süre tanınmayacağının kendilerine bildirildiğini söyledi.

Bekai, evsiz kalan ailenin çadır kurarak burada yaşamak zorunda kalabileceğini aktardı.

Ruhsat almak neredeyse imkansız

İsrail sınırları içinde yer alan Celile, Müselles ve Necef gibi İsrail vatandaşı Filistinli nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait evler hakkında verilen yıkım kararlarında son dönemde ciddi bir artış yaşanıyor.

Bölge halkı, İsrail makamlarının uyguladığı katı imar kısıtlamaları ve inşaat için ayrılan arazi yetersizliği nedeniyle ev yapabilmek için ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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