Filistin Yönetimi, Uluslararası Koruma Talep Etti

Filistin yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını, bölge sakinlerini korkutma ve zorla yerlerinden etme yönündeki sistematik bir politikanın parçası olarak değerlendirerek, uluslararası bir koruma ve barış gücü oluşturulmasını talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, fanatik İsraillilerin Nablus, Ramallah, Beytüllahim ve El Halil'de düzenlediği terör saldırılarının, Filistin halkını "terörize etmeyi" ve İsrail hükümetinin öncülük ettiği etnik temizlik ve zorla yerinden etme planlarını kolaylaştıran düşmanca bir ortam yaratmayı amaçlayan sistematik bir politika kapsamında tehlikeli ve sürekli tırmanışın bağlamında yapıldığı ifade edildi.

Bu ciddi suçların sonuçlarından tamamen ve doğrudan İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu açıklamada, İsrail hükümetinin "aşırıcı politikalarının", İsraillileri daha fazla suç işlemeye teşvik ettiği ve Filistin kentlerinde, köylerinde ve kamplarında halka karşı örgütlü şiddeti ve terörü körüklediği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sorumluluklarını üstlenerek, işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkını korumak üzere uluslararası bir koruma ve barış gücü oluşturulması için çalışması çağrısında bulunuldu.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca uluslararası topluma, bu saldırıları durdurmak için derhal ve bağlayıcı önlemler alması, Filistin halkına yasal ve diplomatik yollarla uluslararası koruma sağlaması ve bu "iğrenç" suçların faillerinden uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde hesap sorması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, "kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış" bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılarda, 1079 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 20 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.