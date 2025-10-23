Filistin Yönetimi'nden İsrail'e Mescid-i Aksa Uyarısı

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilerin tarihi ve dini simgelerini hedef alan kazılar yaptığı ve bunun "statüko" yasasını ihlal ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Kudüs Valiliği Müsteşarı Maruf er-Rifai, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rifai, " İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altında sürdürdüğü kazı çalışmalarının, özellikle de çeşitli sömürge bölgelerini birbirine bağlayan tünellerin kazılmasının, Eski Kudüs'teki tarihi ve İslami yapıları Yahudileştirme planının bir parçası olduğunu ve bunun hukuka ve yasalara aykırı olduğunu" belirtti.

Tünellerin çoğunun tarihi su yolları olduğunu ve bunlar kurutularak tünellere, müzelere ve sinagoglara dönüştürüldüğünü kaydeden Rifai, bu tünellerden birinin de 'Cebbane Çarşısı' olarak bilinen tünel olduğunu ve "Mescid-i Aksa'nın altındaki altyapıyı tehdit eden bir Yahudi turist yoluna dönüştürüldüğünü" aktardı.

Kazıların, tarihi evler ve eski okullar gibi bazı Filistin simgelerinin tahrip olmasına yol açabileceği gibi, Mescid-i Aksa'nın altındaki toprağı da etkileyerek temellerinin sağlamlığını da tehdit edebileceğini belirten Rifai, kazıların bilimsel metodolojiden yoksun ve statükonun ihlali niteliğinde olmasının, kazıların tamamen siyasi amaçlı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Tünellerin, kutsal şehrin geleceği ve Filistin kimliği konusunda endişelere yol açan bir hamle olarak, Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerinde İsrail denetimini sağlamayı amaçladığını aktaran Rifai, bu girişimin, Eski Şehir'i Yahudileştirmeyi ve özelliklerini değiştirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir siyasi projenin parçası olduğunu vurguladı.

İsrail'in kazılarının, Kudüs ve içindeki Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal alanlar üzerinde İsrail denetimini tesis etmek amacıyla, Mescid-i Aksa'nın duvarları ve çevresi de dahil olmak üzere dini mekanları tahrip etmeye odaklandığını kaydeden Rifai, İsrail'in, var olan tarihi yapıları yıkarak yerleri kendi anlatısına uyacak şekilde değiştirdiğine dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eylül ayında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte, İsrail'in Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde ve Mescid-i Aksa çevresinde kazdığı onlarca tünelden biri olan "Hacılar Yolu" adlı tünelin açılışını yapmıştı.