Haberler

Filistin Yönetimi: İsrailli Aktivistlere Saldırılar Terör Eylemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yabancı aktivistlere yönelik saldırıları 'terör eylemi' olarak nitelendirerek uluslararası toplumu failleri cezalandırmaya çağırdı. 1085 Filistinli, Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda hayatını kaybetti.

Filistin yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 4 yabancı aktiviste yönelik saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma "failleri ve onlara koruma sağlayan işgal yönetiminin cezalandırılması" çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrailli yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha yakınlarında yer alan Ayn ed-Duyuk bölgesinde yaşayan Bedevi topluluğuna destek olmak için bölgede bulunan yabancı uyruklu 4 aktivisti yaralayıp, pasaport ve cep telefonları dahil çeşitli eşyalarını çalmalarının ardından açıklama yaptı.

Saldırıyı "uluslararası hukuka aykırı terör eylemi" olarak nitelendiren Filistin yönetimi, "İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ve yabancı aktivistlere yönelik saldırıları ve bunun doğuracağı tehlikeli sonuçların sorumluluğunun tamamen İsrail yönetimine ait olduğunu" vurguladı.

Filistin halkını zorla topraklarından uzaklaştırmayı hedefleyen İsrail yönetimi ile "işgali genişletmek için araç olarak kullandığı yerleşimcilerin" işlediği suçların cezasız bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası topluma, "aktivistlere saldıran failleri ve onlara koruma sağlayan işgal yönetimini cezalandırma çağrısı" yapan Filistin yönetimi, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem ve Peace Now, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptığı insan hakları ihlallerinin çoğunun İsrail ordusunun koruması altında yapıldığını veya müdahale etmediğini, böylece saldırıların yayılmasına zemin hazırlandığını belirtiyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu resmini ilk kez görüyorsunuz
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.