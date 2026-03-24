Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh ile Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze ve Batı Şeria'yı görüştü

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki taraftan yapılan açıklamalarda, İsrail'in artan saldırıları kınandı ve Filistin topraklarının bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarını ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Şeyh ile Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır'ın Filistin'e verdiği desteğe teşekkür eden Şeyh, önümüzdeki süreçte de koordinasyon ve istişarenin önemine işaret etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli siviller ve mallarına yönelik artan saldırılarını kınadıklarını belirterek, söz konusu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının tüm unsurlarıyla uygulanmasının önemine dikkati çeken Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) konuşlandırılması ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin görevine başlamasının, Filistin yönetiminin sorumluluklarını yeniden üstlenmesine zemin hazırlayacağını ifade etti.

"Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü yerinden etme planına karşı olduklarını" belirten Abdulati, Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasındaki toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı."

Taraflar ayrıca, İran'daki gelişmelere yönelik uluslararası ve bölgesel ilginin, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan günlük ihlallerden dikkati saptırmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
