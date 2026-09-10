Filistin ve AB, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm konusunda mutabık

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilcisi Andreas Fiedler, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunda mutabık olduklarını belirtti.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mustafa, yeni AB Temsilcisi Fiedler'i Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Görüşmede Mustafa, Fiedler'e işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sürdürdüğü teröre dikkati çeken Mustafa, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi amacıyla el konulan topraklar konusunda da Fiedler'i bilgilendirdi.

Mustafa, İsrail'in Filistin'e ait gümrük vergisi gelirlerine el koymayı sürdürdüğünü ve Batı Şeria'da insan ve mal hareketliliğini kısıtladığını belirtti.

İsrail'in Gazze'de de soykırımı sürdürdüğünü belirten Mustafa, insani yardımlara yönelik kısıtlamalara dikkati çekti.

Filistin Başbakanı Mustafa, Fiedler'e yeni görevinde başarılar diledi.

AB'den iki devletli çözüme ve seçimlere destek

Fiedler ise iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistin ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Filistin'de seçimlerin yapılmasını sağlayacak tüm çabaları destekleyeceğini dile getiren Fiedler, Filistin halkının siyasi geleceğine ilişkin süreçte AB'nin desteğinin devam edeceğini kaydetti.

Fiedler, dün Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan'a güven mektubunu sunarak Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde AB Temsilcisi olarak görevine resmen başlamıştı.

Kaynak: AA