Haberler

Filistin ve AB, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm konusunda mutabık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilcisi Andreas Fiedler, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunda mutabık olduklarını belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilcisi Andreas Fiedler, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunda mutabık olduklarını belirtti.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mustafa, yeni AB Temsilcisi Fiedler'i Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Görüşmede Mustafa, Fiedler'e işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sürdürdüğü teröre dikkati çeken Mustafa, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi amacıyla el konulan topraklar konusunda da Fiedler'i bilgilendirdi.

Mustafa, İsrail'in Filistin'e ait gümrük vergisi gelirlerine el koymayı sürdürdüğünü ve Batı Şeria'da insan ve mal hareketliliğini kısıtladığını belirtti.

İsrail'in Gazze'de de soykırımı sürdürdüğünü belirten Mustafa, insani yardımlara yönelik kısıtlamalara dikkati çekti.

Filistin Başbakanı Mustafa, Fiedler'e yeni görevinde başarılar diledi.

AB'den iki devletli çözüme ve seçimlere destek

Fiedler ise iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistin ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Filistin'de seçimlerin yapılmasını sağlayacak tüm çabaları destekleyeceğini dile getiren Fiedler, Filistin halkının siyasi geleceğine ilişkin süreçte AB'nin desteğinin devam edeceğini kaydetti.

Fiedler, dün Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan'a güven mektubunu sunarak Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde AB Temsilcisi olarak görevine resmen başlamıştı.

Kaynak: AA
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! 2 kişi öldü, avukat ağır yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin efsanesiydi! Tüdanya'nın son hali sevenlerini kahretti

Kansere yakalanmıştı! Son halini gören hayranları kahroldu

Nihat Kahveci, ''Gerçekten yazık'' deyip Galatasaraylı ismi hedef aldı

Nihat Kahveci, ''Gerçekten yazık'' deyip Galatasaraylı ismi hedef aldı
Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim! Ahmet'in hayali 2 tüp kana bağlı!

Ahmet'in Harvard hayali 2 tüp kana bağlı
Medvedev'den dünyayı alarma geçiren nükleer çıkış: Birkaç adım kaldı

3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım hakkında çıkan iddialara yalanlama

Fenerbahçe'den güne damga vuran o iddia için jet hızında yalanlama
2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı
Fenerbahçe, Roma karşısında 2-0'ı koruyamadı

Roma'ya karşı 2-0 öne geçen Fenerbahçe kendi kendini yaktı