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Batı Şeria'da İsrailli Yerleşimcilerden Filistinli Ailelere Saldırı: 5 Yaralı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da El-Halil kenti yakınlarındaki Ummul Hayr köyünde İsrailli yerleşimcilerin saldırısı sonucu 2'si kadın, biri çocuk 5 Filistinli yaralandı. Yerleşimciler ayrıca hayvanlarını salarak evlere ve ekili alanlara zarar verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Ummul Hayr köyüne düzenlediği saldırıda 2'si kadın, biri çocuk olmak üzere 5 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ummul Hayr köyünde Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda 2'si kadın, biri çocuk olmak üzere 5 Filistinli darp sonucu çeşitli şekillerde yaralandı.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi aktivistlerinden Usame Muhamira basına yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananların çeşitli yerlerinde morluk ve darp izleri oluştuğunu belirtti.

İsraillilerin ayrıca Salim Muhammed el-Hezalin ailesinin evinin çevresine ve yerleşim alanına hayvanlarını saldığı, aileye ait mülk ve ekili alanlara zarar verdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrailliler, Mesafir Yatta'daki Merkez köyünde yaşayan İmad Havşiye'nin Zuveydin yolundan evine giderken kullandığı araca taşlarla saldırdı.

Yatta'nın güneyindeki Vadi er-Rahim bölgesinde de İsrailliler bir Filistinliye ait eve zarar verdi.

İsrail askerlerinin korumasındaki İsraillilerin, Yatta'nın güneyindeki Hıllet el-Hıms bölgesinde ise Filistinlilerin evlerinin çevresine hayvanlarını saldığı ve bölge sakinlerinin evlerinden çıkmasını engellediği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin "benzeri görülmemiş seviyelere" ulaştığı uyarısında bulunmuştu.

BM, 2026'nın başından bu yana yaklaşık 260 Filistinli topluluğu hedef alan 1430'dan fazla saldırı belgelendiğini, yıkım ve tahliyelerle birlikte yaklaşık yarısı çocuk 3 bin 800 Filistinlinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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