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Batı Şeria'da gözdağı: Evler kuşatıldı

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- İsrail askerleri, kuşatma amaçlı kurulan çadırları yıktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesinin Ras el-Ayn bölgesinde, 5 gündür kuşattıkları 3 Filistinli ailenin evlerinin önüne bugün yeniden çadır kurdu.

AA'ya konuşan görgü tanıklarına göre İsrailliler, Filistinli ailelerin evlerinin önüne yeniden çadır kurdu, ardından bölgeye gelen İsrail askerleri çadırları yıktı.

İsrailliler evleri kuşatmaya devam ederken içerideki Filistinlilerin hareketlerini ise engelliyor.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bölgedeki varlığını sürdürdüğünü, askeri araç ve askerlerin Kusra beldesine giriş çıkışlarının devam ettiğini aktardı.

İsrail ordusunun ayrıca Kusra'daki askeri hareketliliğinin, İsrailliler tarafından kurulan çadırların dağıtılması amacıyla pazar sabahına kadar süreceğini Kusra Köy Meclisine bildirdiği aktarıldı.

İsrail askerleri 13 Ağustos Perşembe günü 16 Filistinlinin evine el koyarak buraları askeri karargaha dönüştürmüş, bu sabah ise evlerden çekilmişti.

Kaynak: AA
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