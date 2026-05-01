Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da saldırdıkları Filistinlinin araçlarını ateşe verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da, saldırdıkları Filistinlinin araçlarını da ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yasa dışı Susya yerleşim biriminden fanatik Yahudiler, El-Halil kentinde bulunan Vadi Rahim bölgesinde Filistinli Ahmed Nasır Arbed Daacine'ye saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, darbettikleri Filistinlinin otomobilini ve kepçesini ateşe vererek, maddi hasara yol açtı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail ordusunun baskın, gözaltı, ateş açma ve aşırı güç kullanımıyla birlikte fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında da artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve fanatik Yahudilerin saldırılarında en az 1155 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, 22 bine yakın kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

