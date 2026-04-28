Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırarak koyunlarını çalmaya çalıştı

El Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere saldırarak koyunlarını çalma girişiminde bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Basın Sözcüsü Mecdi el-Adra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gece saatlerinde Mesafir Yatta bölgesindeki Rucum el-Aliyye köyüne baskın yaptığını söyledi.

Adra, baskın sırasında İsraillilerin, Filistinli İsmail el-Adra'ya ait onlarca koyunu çalmaya çalıştığını ifade ederek, "Çiftçiler, yerleşimcilerin yolunu kesmeyi ve herhangi bir yaralanma yaşanmadan koyunları geri almayı başardı." dedi.

İsraillilerin, "tarım yerleşimi" stratejisi çerçevesinde bu saldırıyı yaptığını söyleyen Adra, saldırıların "geçimini hayvancılık ve tarımla sağlayan Filistinlilerin geçim kaynaklarını engellemeyi ve topraklarını terk etmeye zorlamayı hedeflediğini" kaydetti.

Adra, Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Filistinlilerin sürekli olarak "gece baskınları, mülke zarar verme ve hayvan hırsızlığı girişimleri dahil olmak üzere yerleşimcilerin devam eden saldırılarına maruz kaldığını" vurguladı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.