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Filistinli aile, bir haftada evinden edildi

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Batı Şeria'nın Tayyibe beldesinde Filistinli Hristiyan bir aile, İsrailli yerleşimcilerin saldırı ve tehditleri sonucu 7 yılda inşa ettikleri ve 300 bin dolara mal olan evlerini sadece bir hafta yaşayabildikten sonra boşaltmak zorunda kaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sebebiyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimlerinde yer alan Tayyibe beldesinde Filistinli Hristiyan bir aile, sadece bir hafta yaşadıkları evlerini boşaltmaya mecbur kaldı.

El-Beyder İnsan Hakları Örgütünden yapılan açıklamada konuyla ilgili bilgi verildi.

Fanatik İsraillilerin saldırı ve tehditleri sebebiyle Filistinli Beşir Naim ve ailesinin, Ramallah'ın Tayyibe beldesindeki evini tahliye etmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, Naim'in belediyeden gerekli tüm yasal izinleri aldıktan sonra 7 yıl boyunca evin inşası ve eşyaları için 1 milyondan fazla şekel (yaklaşık 300 bin dolar) harcadığı ifade edildi.

Ev için, "Filistinlileri ve mülklerini hedef alan" zorlu yasal prosedürlerin tamamlandığı vurgulanan açıklamada, Naim ailesinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı ve tehditlerine maruz kalarak evinde sadece bir hafta yaşayabildiği kaydedildi.

Batı Şeria'nın doğusundaki tepelerde kurulu olan Tayyibe beldesi, ağırlıklı olarak Hristiyan Filistinlilerden oluşuyor ve son aylarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedefinde yer alıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin can ve mallarına yönelik saldırıları, Ekim 2023'ten bu yana yoğunlaşarak devam ediyor.

Kaynak: AA
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