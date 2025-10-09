Filistin Lideri Bergusi, Ateşkesi Halkın Direnişine Bağladı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi lideri Mustafa el-Bergusi, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına varılmasındaki en büyük payın "Filistin halkının direnişine" ait olduğunu belirtti.

Bergusi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası alanda tecrit edilmesinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi manevralarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bergusi, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına varılmasındaki en büyük payın "Filistinlilerin kahramanlığına, direnişine ve cesaretine ait olduğunu" kaydetti.

Filistinli siyasi lider, "Filistin mücadelesi, İsrail'in uluslararası izolasyonu ve Filistin halkının özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hedeflerine ulaşılıncaya kadar devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.