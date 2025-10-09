Haberler

Filistin Lideri Bergusi, Ateşkesi Halkın Direnişine Bağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Ulusal Girişim Hareketi lideri Mustafa el-Bergusi, Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının en büyük payının 'Filistin halkının direnişi' olduğunu vurguladı. Bergusi, İsrail'in uluslararası tecrit edilmesinin sürdürülebilir bir hedef olduğunu belirtti.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi lideri Mustafa el-Bergusi, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına varılmasındaki en büyük payın "Filistin halkının direnişine" ait olduğunu belirtti.

Bergusi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası alanda tecrit edilmesinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi manevralarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bergusi, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına varılmasındaki en büyük payın "Filistinlilerin kahramanlığına, direnişine ve cesaretine ait olduğunu" kaydetti.

Filistinli siyasi lider, "Filistin mücadelesi, İsrail'in uluslararası izolasyonu ve Filistin halkının özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hedeflerine ulaşılıncaya kadar devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Ederson'un yerine çağrılan kaleciden eşi benzeri görülmemiş yanıt

Ederson'un yerine çağrılan kaleciden olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Ederson'un yerine çağrılan kaleciden eşi benzeri görülmemiş yanıt

Ederson'un yerine çağrılan kaleciden olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.