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Filistin Komisyonu, İsrail'in 31 noktadaki atış poligonu planına karşı uyardı

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Filistin Komisyonu, İsrail'in Batı Şeria'da 31 yerleşim noktasında atış poligonu kurma planını onaylamasının Filistinlileri tehdit ettiğini bildirdi. Komisyon, planın yerleşimcilerin silah eğitimini artırarak Filistinlilerin topraklarını terk etme riskini büyüteceğini belirtti.

Filistin Duvar ve Yerleşimle Mücadele Komisyonu, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 31 yerleşim noktasında atış poligonları kurulmasına imkan tanıyan planı onaylamasının Filistinlilerin güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tesislerin sayısının artırılmasının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde bu kişilerin ateşli silah kullanımına yönelik eğitim ve hazırlık imkanlarını genişleteceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, 200/5 numaralı planın Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah ve El Bire ile Kudüs'te, kuzeyindeki Nablus'ta ve doğusundaki Eriha ile Ürdün Vadisi'nde bulunan 29 yerleşim yeri ile 2 sanayi bölgesini kapsadığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları arttı

Atış poligonlarının genişletilmesinin yerleşimcilerin silah kullanma imkanlarını artıracağına ve Filistinlilerin topraklarını ve geçim kaynaklarını terk etmeye zorlanması riskini büyüteceğine dikkati çeken komisyon, yılbaşından bu yana 31 Filistinlinin, İsraillilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistinlilere yönelik saldırıların ekim ayında, eylüle kıyasla yüzde yüzün üzerinde artarak 1369'a yükseldiği kaydedildi.

Ekim ayında en fazla saldırı 393 vaka ile Ramallah ve El Bire'de, ardından 353 olayla Nablus'ta kaydedildi.

Açıklamada, Filistinlilerin korunması ve saldırıların faillerinin hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere dönük baskın, gözaltı ve silahlı saldırılarda ciddi artış kaydediliyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin ortaklaşa yürüttüğü saldırılarda can kayıpları ve kitlesel gözaltılar yaşanırken Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, konutların yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi uygulamaları aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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