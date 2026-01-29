Filistin: İsrail geçen yıl Batı Şeria'da 685 çevre ihlali gerçekleştirdi

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılında çevreye karşı işlediği ihlallerin 685'e ulaştığını bildirdi.

Filistin Çevre Kalitesi Kurumu, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdükleri ihlallerle ilgili yıllık raporu yayımladı.

İsrail'in geçen yıl işgal altındaki Filistin topraklarında su, tarım ve biyolojik çeşitliliğe yönelik sistematik saldırılarına dikkat çekilen raporda, "İşgalci İsrail güçleri ve yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılında işlediği çevre ihlallerinin sayısı 685'e ulaştı." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu çevre ihlallerinin hayati öneme sahip çeşitli alanları kapsadığına işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Su kuyularının 57 saldırıyla hedef alınması ve su şebekelerine 32 saldırı gerçekleşmesi nedeniyle binlerce Filistinli vatandaş güvenli su kaynaklarına ulaşmaktan mahrum bırakıldı. Bu saldırılar, tarımı ve gıda güvenliğini de doğrudan etkiledi."

İsrail'in Batı Şeria'daki söz konusu ihlallerinden en çok El Halil, Beytullahim, Tubas, Nablus, Ramallah ve el-Bire kentlerinin etkilendiğine dikkat çekilen raporda, tarım arazilerine 158 ve bitki örtüsüne yönelik 168 ihlalin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Batı Şeria'da hayvancılığın yapıldığı alanlara da 57 saldırının yapıldığı aktarılan raporda, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin 2025 yılındaki çevre ihlallerinin 685'e ulaştığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in bahsi geçen ihlallerinin çevreye karşı suç teşkil ettiği gibi Filistinlileri doğal kaynaklardan mahrum bırakmayı amaçlaya açık suçlar olduğuna işaret edilen raporda, uluslararası toplumun söz konusu çevre ihlallerinin önüne geçmesi çağrısında bulunuldu.