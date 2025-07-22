Filistin İslami Cihadı'ndan İsrail Esiri Hakkında Açıklama

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, esir İsrail askeri Rom Braslavski'yi korumakla görevli güvenlik grubuyla bağlantılarının, İsrail'in esirin bulunduğu bölgedeki kuşatması sonrasında kesildiğini ve akıbeti hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Ebu Hamza Telegram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dünden bu yana esir siyonist asker Rom Braslavski'yi korumakla görevli olan güvenlik grubuyla bağlantımız kesildi. Bu, işgal güçlerinin esirin bulunduğu bölgelerde ilerleyip kuşatma altına alması sonrası gerçekleşti. Şu ana kadar akıbetleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz."

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik soykırımın başladığı ilk günden bu yana İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve onun aşırı sağcı hükümetinin, kendi esirleri konusunu kasten görmezden geldiğini belirten Ebu Hamza, "(Netanyahu), Onların dosyasını ele almaktan kaçınıyor ve bütün gücüyle onları öldürüp ailelerine tabutlar içinde geri göndermeye çalışıyor." dedi.

Tel Aviv, Gazze'de 20'si hayatta 50 İsrailli esirin bulunduğunu tahmin ediyor. Buna karşılık, İsrail hapishanelerinde 10 bin 800'den fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.