Filistin'in Mısır Büyükelçisi Kahire'de hayatını kaybetti
- 67 yaşındaki el-Levh'in sağlık sorunu nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi
Filistin'in Mısır Büyükelçisi Diyab el-Levh, 67 yaşında, başkent Kahire'de hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filistin'in Mısır Büyükelçisi Diyab el-Levh, bugün Kahire'de yaşamını yitirdi.
El-Levh'in, Filistin halkının hakları ve ulusal davası için uzun yıllar diplomatik ve siyasi görevlerde bulunduğu belirtildi.
Abbas, Diyab el-Levh için taziye mesajı yayımladı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Büyükelçisinin vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, El-Levh'in "Filistin'e hizmet ve halkının haklarını savunmaya adanmış" bir yaşam sürdüğünü belirtti.
Abbas, el-Levh'in diplomatik görevlerini özveriyle yürüttüğünü ifade ederek ailesine, yakınlarına, Fetih Hareketi ve Filistin ulusal hareketi mensuplarına ve Mısır'daki Filistin Büyükelçiliği çalışanlarına başsağlığı diledi.