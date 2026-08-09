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Filistin'in Mısır Büyükelçisi Kahire'de hayatını kaybetti

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- 67 yaşındaki el-Levh'in sağlık sorunu nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi

Filistin'in Mısır Büyükelçisi Diyab el-Levh, 67 yaşında, başkent Kahire'de hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filistin'in Mısır Büyükelçisi Diyab el-Levh, bugün Kahire'de yaşamını yitirdi.

El-Levh'in, Filistin halkının hakları ve ulusal davası için uzun yıllar diplomatik ve siyasi görevlerde bulunduğu belirtildi.

Abbas, Diyab el-Levh için taziye mesajı yayımladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Büyükelçisinin vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, El-Levh'in "Filistin'e hizmet ve halkının haklarını savunmaya adanmış" bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Abbas, el-Levh'in diplomatik görevlerini özveriyle yürüttüğünü ifade ederek ailesine, yakınlarına, Fetih Hareketi ve Filistin ulusal hareketi mensuplarına ve Mısır'daki Filistin Büyükelçiliği çalışanlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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