Filistin'in Doha Büyükelçiliği'nde Ebu Akile ve Nekbe'yi anma etkinliği yapıldı - Haberler

Katar'ın başkenti Doha'da, İsrail askerlerinin görevi başında öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi ve 74. yılında Nekbe'yi (Büyük Felaket) anma etkinliği gerçekleştirildi.

Filistin'in Doha Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinliğe Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Filistin'in Doha Büyükelçisi Munir Abdullah Gannam, yaptığı konuşmada, Ebu Akile'nin öldürülmesinin, İsrail'in suçlarını haber yapan Filistinli basın mensuplarını hedef almasının devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Gannam, "Vefat eden medya şövalyesi Şirin Ebu Akile, tüm azimli Filistin halkımızın ve dünyadaki tüm özgür insanların kalplerinde kalacaktır." dedi.

Hamas lideri Heniyye de Filistin'in ve dünyanın son günlerde sıra dışı bir olayla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Yaşanan tüm olayların, Filistin halkının uygar bir ulus olduğunu ve büyük bir dava taşıdığını ortaya koyduğunu vurgulayan Heniyye, Ebu Akile'nin öldürülmesinin, İsrail ordusunun işlediği cinayetlerin boyutunu ve Filistinlilerin kanını hiçe saydığını da ortaya koyduğunu kaydetti.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi 13 Mayıs'ta Ebu Akile'nin cenazesinin hastaneden çıkarılmasını engellemiş ve cenaze törenine müdahale etmişti. Olaylarda cenazeye katılan en az 33 kişi yaralanmıştı.

Nekbe Günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.