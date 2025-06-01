'Filistin İçin Sessiz Kalma' canlı yayını devam ediyor

Türkiye Basın Federasyonunun (TÜBAF) öncülüğünde İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı uygulamalarına dikkati çekmek ve protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda düzenlediği "Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayını sürüyor.

Gazeteci yazar Güngör Yavuzaslan, Ülke TV sunucusu Mustafa Yıldız moderatörlüğündeki canlı yayına katıldı.

Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırımın 600 gündür devam ettiğini belirten Yavuzaslan, "Siyonist vahşeti dengeleyecek bir Müslüman ve Kudüs ittifakı kurulmadıktan sonra ara vermeyecekler, durmayacaklar. İsrail sapkın bir inanç olan Arzı Mevud'a göre kendilerine vadedilmiş toprakları milim milim almadan durmayacağını beyan ediyor." dedi.

Gazze'de yaşanan katliamlara rağmen Gazzelilerin topraklarını terk etmeyerek savunmaya devam ettiğini vurgulayan Yavuzaslan, "600 gündür devam eden mezalimde, çocuklar anne-babalarını gömdü, anne-babalar, çocuklarını gömdü, ama Gazze'yi terk etmediler. Tarih bunu not edecek. Dünya savaş tarihinde bunun eşi ve benzeri yok. Bugüne kadar Gazze'yi ve Filistin'i görmeyen milletler, devletler Gazze politikası üretti. Gazze'yi tanıdılar. 153 ülke şu an Gazze'yi tanıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Gazzelilerin yaşamları üzerinden pazarlık ediyor

Gazzelilerin İslam coğrafyasının ve Müslümanların unuttuğu o mücadele ruhunu tekrar hatırlattığını dile getiren Yavuzaslan, Gazze'de ablukanın devam ettiğini, İsrail'in Gazzelilerin yaşamları üzerinden pazarlık yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin Gazze konusunda siyaset üstü bir duruş sergilediğini vurgulayan Yavuzaslan, "Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın bir devlet politikasına, bir millet duruşuna döndürdüğü Filistin mücadelesi, tarihe not düşüyor. 'Gazze yalnız değildir.' dedi. Nasıl ki Azerbaycan'ın vatan mücadelesinde sahada ve masada yanındayız dediyse 7 Ekim'den sonra tüm dünyaya Gazze'yi yalnız bırakmayacağız, imkanlar dahilinde, mesajı verdi." diye konuştu.

Yavuzaslan, bütün yaşananlara rağmen Filistin'in geleceğinde kocaman bir belirsizlik olduğuna dikkati çekerek, bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar mücadelenin devam edeceğini dile getirdi.

24 TV Program Müdürü Zeynep Türkoğlu da Filistin'in insanlık için bir mektep olmaya devam ettiğini belirterek, "O topraklar hep böyle değildi, o toprakların kaderi bu değil, öyle yaşamadı insanlar. Akrabalık kuracak kadar kendimizin, canımızın parçası sayacak kadar bağlantılarımız vardı. Böyle hissetmedikçe ekonomik olarak da politik olarak da orada değilsiniz demektir, halbuki biz oradayız ve oradaydık. Bir terör devletidir İsrail, kuruluşundan itibaren, tasarımdır, hançerdir kanatır." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok medya kuruluşundan temsilcinin katıldığı canlı yayının 12.00'ye kadar sürmesi planlanıyor.