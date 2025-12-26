Milli İrade Platformu 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vatandaşları davet etti

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'de yaşanan katliamlara dikkati çekmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla 1 Ocak'ta İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için Edirne'de vatandaşlara destek çağrısı yapıldı.

Eski Cami önünde cuma namazının ardından toplanan platform paydaşları ve vatandaşlar adına basın açıklamasını, TÜGVA Edirne Temsilcisi Muhammed Fatih Demir yaptı.

Demir, vatandaşları Filistin'deki katliamlara "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe davet etti.

"Ateşkesten bu yana 394 kişi öldü, 1075 kişi yaralandı"

Gazze'de yaşananların modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen utanç vesikası olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin 18 Aralık 2025 tarihli raporunda, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine dayanılarak 7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bin 668 can kaybı ve 171 bin 152 yaralı bildirilmektedir. Aynı raporda ateşkes döneminde dahi can kaybının sürdüğü, ateşkesten bu yana 394 kişinin öldüğü, 1075 kişinin yaralandığı aktarılmaktadır.

Raporda, kış koşullarının ve fırtınanın etkisiyle yaklaşık 55 bin haneyi etkileyen sel taşkın vakaları, kıyı bölgelerinden 370 ailenin tahliyesi, binlerce acil çağrı ve yıkım riski taşıyan yapılara ilişkin veriler paylaşılmaktadır."

"Yeni yılın ilk mesajını, tüm dünyaya Galata'dan veriyoruz"

Gazze'de yaşamın hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürdüğünü vurgulayan Demir, uluslararası hukukun güçlüye kalkan, zayıfa sus payı olduğunu dile getirdi.

Gazze'de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar hala tartışma konusu olduğunu hatırlatan Demir, şöyle devam etti:

"Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla birlikte, kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl şahitlik çağrımızı yineliyoruz. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak'ta, saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz.

Yüz binlerce vicdan sahibiyle birlikte tüm dünyayı uyandırıyoruz, unutmuyoruz, normalleştirmiyoruz. İnsanı olanı savunuyoruz. Söylenen her söz, yarın çocukların hatırasında ya utanç ya da onur olarak kalacaktır. Yeni yılın ilk mesajını, tüm dünyaya Galata'dan veriyoruz."