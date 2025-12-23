Filistin: İsrail'in yerleşim faaliyetlerini durdurmak için kınama yeterli değil eylem gerekli

Filistin hükümeti, İsrail'in Filistin topraklarını gasbederek oluşturduğu yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurmak için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu ve kınama açıklamalarının yeterli olmayacağını vurguladı.

Bakanlar Kurulu'nun haftalık oturumunun ardından yayınlanan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Mustafa, "Batı Şeria ve Kudüs'te yerleşim ve yıkım kararlarının artması ve yerleşimcilerin işlediği suçlar, (kınama gibi) sözlü tutumların ötesine geçen etkili uluslararası eylemi gerektiriyor." dedi.

Uluslararası topluma "kınama açıklamalarıyla yetinmemeleri gerektiğini" söyleyen Mustafa "uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyet kararlarını uygulamaya yönelik pratik adımları hızlandırmaları ve İsrail'in yerleşim politikalarına son vermeleri" çağrısında bulundu.

Mustafa, " İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim yerinin kurulmasını onayladığını ve böylece son üç yılda onaylanan yerleşim yeri sayısının 69'a ulaştığını" belirtti.

Filistin Başbakanı Mustafa, artan gerilimin "barış şansını baltalayan ve uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına açık bir ihlal teşkil ederek iki devletli çözümü doğrudan hedef alan ciddi bir tehlike oluşturduğunu" vurguladı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı 21 Aralık'ta Güvenlik Kabinesinde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan çerçevesinde, Batı Şeria'nın tamamına dağılan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim'in" yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak.