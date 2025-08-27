Filistin Hükümeti'nden İsrail'in Hastane Saldırısı Açıklamasına Yanıt

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in Nasır Hastanesine dair açıklamalarını "yanıltıcı" olarak nitelendirdi ve bunu "katliamı örtbas etme girişimi" olarak tanımladı.

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin hastaneye "Hamas tarafından yerleştirilmiş kamerayı hedef almak için saldırı yapıldığı" iddiası reddedildi.

Açıklamada, vurulan kameranın aslında Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri'ye ait olduğu ve kendisinin ilk saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk saldırının ardından olay yerine koşan gazeteciler, sivil savunma görevlileri ve sağlık çalışanlarının ikinci bir hava saldırısına uğradığı vurgulanan açıklamada, saldırılar sonucunda 22 sivilin öldüğü ve "çifte darbe" adı verilen bu saldırı tipinin uluslararası hukuka göre yasak olduğu bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırıda hayatını kaybedenler konusunda yanlış bir liste açıkladığı, hayatını kaybettiği belirtilen ve "militan" olduğu iddia edilen kişilerin bazılarının olay yerinde bulunmadığı kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin Nasır Hastanesine ilişkin açıklamalarının "yanıltıcı" olduğu ifade edilen açıklamada, bunun İsrail'in "katliamı örtbas etme girişimi" olduğu vurgulandı.

İsrail'in sivillerin bulunduğu alanları "askeri hedef" olarak göstermeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, bu şekilde hastaneler ve sivillerin bulunduğu diğer alanlara saldırıların meşrulaştırmayı amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada Filistin Hükümeti, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere uluslararası kurumlara, "Nasır Hastanesi katliamının faillerinin derhal yargı önüne çıkarılması" çağrısında bulundu.

Nasır Hastanesine ikili saldırı

İsrail ordusunun, 25 Ağustos Pazartesi günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği iki saldırıda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı toplam 22 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmış, olayın "trajik bir kaza olduğunu" savunmuştu.

Gelen uluslararası tepkiler üzerine Ordu Sözcüsü Effie Defrin, hastanede Hamas'ın faaliyet gösterdiğini iddia etmiş, devlet televizyonu KAN'ın aktardığı açıklamada Defrin, "Çok karmaşık bir ortamda faaliyet gösteriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Maariv gazetesi ise İsrailli bir güvenlik kaynağına dayanarak, "Bu kötü bir olaydı ve olmaması gerekirdi." sözlerini aktarmıştı.