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Filistin Hükümeti, Batı Şeria'daki zeytin hasadına yabancı aktivistleri çağırdı

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Filistin Hükümeti İletişim Merkezi, Batı Şeria'da 15 Ekim'de başlayacak zeytin hasadına yabancı aktivistleri çağırdı. Açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin saldırılarıyla Filistinli çiftçilerin mahsullerinin çalındığı, zeytin ağaçlarının kesildiği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı ve engellemelerinin sürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'da yabancı aktivistlerin zeytin hasadına katılımı için uluslararası kampanya başlatıldı.

Filistin Hükümeti İletişim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in kısıtlamaları ve İsraillilerin saldırıları gölgesinde Batı Şeria'da 15 Ekim'de zeytin hasadında başlayacak Filistinli çiftçilere destek için dünyanın farklı ülkelerinden aktivistlere katılım çağrısında bulunuldu.

Zeytin ağacının Filistinli aileler büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, zeytin ağacının geçim kaynağı olmasının yanı sıra Filistin halkının bu topraklara bağlılığın simgesi olduğu kaydedildi.

Batı Şeria'daki Filistinli çiftçilerin her gün İsraillilerin saldırılarına maruz kaldıkları hatırlatılan açıklamada, İsrailli silahlı yerleşimcilerin söz konusu saldırılarda Filistinlilerin mahsüllerini çaldığı gibi zeytin ağaçlarını da keserek Filistinli çiftçileri yerinden etmeye zorladığı ifade edildi.

Yabancı aktivistlerin zeytin hasadı mevsiminde Batı Şeria'ya gelerek Filistinli çiftçilere destek vermeleri çağrısının yapıldığı açıklamada, yabancı aktivistlerin bu kampanyaya katılmalarıyla Filistinli ailelerin hem geçim kaynaklarını korumaya hem de topraklarına direnmelerine katkılarının önemine işaret edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece ağustos ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik 628 saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda aralarında 20 çocuk ve 17 kadının bulunduğu 164 Filistinli doğrudan zarar gördü.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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