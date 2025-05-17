Filistin Hükümeti: Arap Birliği Zirvesi'nde Soykırım ve Ablukayı Durdurun

Gazze'deki Filistin hükümeti, Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in 19 aydan uzun süredir devam ettiği soykırımı durdurmak ve ablukayı kırmak için pratik ve cesur adımlar atılması çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "(Arap Birliği Zirvesi'ne katılan) Arap liderlere acilen tarihi ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri, Gazze Şeridi'ne uygulanan zalim ablukayı kırmak, soykırımı ve günlük olarak işlenen cinayetleri durdurmak için pratik ve cesur tavırlar almaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sınır kapılarının koşulsuz olarak açılması ve Gazze'ye gıda, insani ve tıbbi yardım akışının sağlanması için baskı yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı sistematik aç bırakma politikasını sürdürdüğü ve sınır kapılarını kapatarak yardım ve mal girişini engellediği vurgulandı.

"Gazze'de yaşanan açlık ve soykırımda bazı ülkelerle ABD'nin doğrudan etkisi olduğu" kaydedilen açıklamada, Filistinlilerin aç bırakılması ve sınır kapılarının kuşatılmasından İsrail'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump da sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Trump'ın Gazze'ye ilişkin son açıklamalarının "zaman kaybı" olduğu ve "sahada hiçbir somut etki yaratmadığı" vurgulandı.

Trump'ın açıklamalarının, "işgalin sonuçları bakımından İsrail'in politikasıyla örtüştüğü, bunun da açlık ve soykırımın devamı ve sivillerin yavaş yavaş ölmesinin normalleştirilmesi anlamına geldiği" kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada Gazze'deki Filistinlilerin "daha iyi bir geleceği" hak ettiklerini söylemişti.

Trump, Orta Doğu turunun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrılmadan önce 16 Mayıs'ta Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada da Gazze'de insanların gıdaya erişememesi ve açlıktan ölmesi konusunda "Bu konunun üzerinde çalışmaya başladım. Bu derin sorun ama çözeceğiz." demişti.