Filistin hükümetinden Gazze'deki insani durumun hızlı ve ciddi şekilde kötüleştiği uyarısı

Filistin hükümeti, İsrail'in gıda, yakıt ve tıbbi malzeme kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de insani durumun tehlikeli biçimde kötüleştiğini duyurdu. Ateşkese rağmen bombardıman ve kuşatma sürerken, uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısı yapıldı.

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde insani durumun, İsrail'in gıda yardımları, yakıt ve tıbbi malzeme girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle "tehlikeli ve hızlı" biçimde kötüleştiği uyarısında bulundu.

Filistin Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve zorunlu göç uygulamasının yerinden ettiği binlerce Filistinli ailenin yaşamın asgari koşullarından yoksun ve ağır şartlarda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Gazze Şeridi sakinlerinin büyük bölümünün, insani yaşam için gerekli en temel ihtiyaçları dahi karşılamayan kalabalık barınma merkezlerinde "felaket düzeyinde" yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bakanlar Kurulunun açıklamasında, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve arabulucu ve garantör taraflara İsrail'e baskı yaparak sınır kapılarının tam ve sürdürülebilir şekilde açılmasını sağlamaları, Gazze'de Filistinlilere yönelik aç bırakma ve zorla yerinden etme politikalarını durdurmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik günlük bombardıman ve kuşatmayı sürdürdüğü, bunun da can kayıpları ve yaralanmalara yol açtığı belirtilen açıklamada ayrıca yeterli miktarda gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma ekipmanının bölgeye girişinin engellendiği ifade edildi.

Öte yandan, Bakanlar Kurulunun açıklamasında, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarındaki artışa da dikkat çekildi.

Son 5 günde 12 Filistin köyünü hedef alan 42 saldırının gerçekleştiği belirtilen açıklamada, saldırıların kundaklama, mülk tahribi ve Nablus'un güneyindeki Curiş beldesi topraklarında yeni bir kaçak yerleşim noktası kurulmasını içerdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail makamlarının aynı dönemde 10 Filistin yapısını kapsayan 5 yıkım gerçekleştirdiği ve arazilere el koyulmasına yönelik askeri emirler yayımladığı bildirildi.

İsrail, 2007'den bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altında tutarken, yaklaşık 2,4 milyon nüfusa sahip bölgede 1,5 milyona yakın Filistinli, savaş nedeniyle evsiz kaldı.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
