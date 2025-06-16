Filistin Eylem Komitesi'nden İsrail Konsolosluğu Önünde Protesto

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Filistin Eylem Komitesi'nden İsrail Konsolosluğu Önünde Protesto
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Filistin Eylem Komitesi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İstanbul'da yürüyüş düzenledi. Konsolosluk önünde yapılan açıklamalarda emperyalizm ve Siyonizm karşıtı mesajlar verildi.

(İSTANBUL) - Filistin Eylem Komitesi, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıları İsrail Konsolosluğu önünde protesto etti.

Komite tarafından, Levent Metro Çıkışından İsrail Konsolosluğuna önüne yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte, "İran halkı yalnız değildir!", "Katil İsrail! İşbirlikçi AKP!", "Barbarlık yenilecek, direnen halklar kazanacak!", "Siyonizme geçit yok, İsrail'e boykot!" sloganları atıldı.

Konsolosluk binası önünde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze'de Filistin halkının direnişini kırmak için başlattığı ve hiçbir kural tanımadan sürdürdüğü vahşi saldırıya rağmen, ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamayan emperyalist-Siyonist güçler, bunun kendileri açısından stratejik bir yenilgi anlamına geleceğini fark etmiştir. Bu nedenle saldırılarını İran'a doğru genişleterek bu başarısızlığı telafi etme hamlesine girişmişlerdir. Bölgemizdeki halkların, sömürüsü altına girmesi için hiçbir suçu işlemekte beis görmeyen emperyalistler Filistin'de soykırımı sürdürürken, İran'a saldırarak yeni bir uluslararası suçu işliyor.

Bugün emperyalistler Siyonizm'in eliyle Ortadoğu'ya yeniden savaş ve ölümü getirirken; bunu mümkün kılan, halkların özgürlük arzusunu ve iradesini zincirleyen işbirlikçi devlet ve sermaye sınıfıdır. Bugün emperyalizme ve Siyonizm'e karşı çıkmak ve Filistin halkının yanında durmak bu işbirlikçileri teşhir etmek ve onlara karşı mücadeleyi büyütmekten geçer. Bölgemiz halklarına çağrımızdır: Emperyalizmin ve Siyonizm'in saldırılarına karşı saf tutun! Emperyalizmin ve Siyonizm'in sömürü ve savaş politikalarını her yerde reddedin! Halkların birleşik mücadelesini büyütün!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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