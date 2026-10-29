Filistin Esirler Medya Ofisi, Batı Şeria'da 13 gözaltı ve 2 yaralı bildirdi

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Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da, başta Nablus olmak üzere birçok kente düzenlediği baskınlarda 2 kişiyi darbederek yaraladığını, 3'ü kardeş, 13 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Ofisten yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı birliklerin başta Nablus olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerine gece ve sabah saatlerinden itibaren baskınlar düzenlediği belirtildi.

Nablus başta olmak üzere baskınlarda, 3'ü kardeş 13 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu baskınlarla eş zamanlı yürütülen ev baskınlarında Filistinli ailelere kötü muamele ve hakaretlerin dikkati çektiği, girilen evlerdeki eşyalarda büyük tahribat yapıldığı kaydedildi.

Gözaltılar, evlere yönelik baskınlar ve gençlerin hedef alınmasındaki artışa dikkat çekilen açıklamada, bu şekilde Filistinlilerde korku yaratılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Saldırıların ve ablukanın 7'nci gününe girdiği El Halil kentinde baskınlarını sürdüren İsrail askerleri, Dura kasabasında evine baskın düzenledikleri bir Filistinliyi darbederek yüzünden yaraladı.

Yine aynı kentin Vad es-Semin bölgesinde İsrail askerleri tarafından darbedilen bir başka Filistinli Zeyneddin Ebu Aram'ın, vücudunda oluşan yaralar nedeniyle Yatta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA