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Filistin Esirler Cemiyeti, Ben-Gvir'in baskınında Selame'ye ateş açıldığını bildirdi

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Filistin Esirler Cemiyeti, Ben-Gvir'in 15 Eylül'deki hücre baskınında esir Hasan Selame'ye ateş açıldığına ilişkin veriler olduğunu bildirdi. Cemiyet, ayrıntıların netleşmediğini, ziyaret kısıtlamalarının bilgi edinmeyi engellediğini belirterek bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 15 Eylül'de İsrail hapishanesindeki hücresine baskın düzenlediği sırada Filistinli esir Hasan Selame'ye ateş açıldığına ilişkin veriler olduğunu bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, dün Selame'ye hapishanede yapılan ziyarette bu bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan Ben-Gvir'in 15 Eylül'de Filistinli esirin hücresine baskın düzenlediği sırada Selame'ye ateş açıldığı ifade edildi.

Kullanılan merminin türü ve olayın ayrıntılarının henüz netlik kazanmadığı kaydedilen açıklamada, ziyaretlere uygulanan sıkı kısıtlamaların avukatın daha fazla bilgi edinmesini engellediği aktarıldı.

Yaşanan olayın Filistinli esirin güvenliğine ilişkin ciddi endişelere yol açtığı vurgulanan açıklamada, olayın tüm yönlerinin derhal açıklığa kavuşturulması, esirin fiziksel güvenliğinin güvence altına alınması ve kendisine ateş açıldığına ilişkin bulgular hakkında ciddi ve bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca İsrail hapishanelerinde tek kişilik hücrelerde tutulan Filistinli esir hareketinin önde gelen isimlerinin hayatlarını tehdit eden tehlikeler konusunda uyarıda bulunuldu.

Hasan Selame kimdir?

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 9 Ağustos 1971'de doğan Hasan Selame, 1996 yılında İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde gözaltına alınmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre Selame, gözaltına alındığı sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı ve bir İsrail hastanesine kaldırıldı.

Ardından yaklaşık 4 ay süren sorgulama sırasında işkenceye maruz bırakıldığını açıklanan Selame, 1997 yılında 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA
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