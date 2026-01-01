Haberler

Galata Köprüsü'nde Filistin'e Destek Yürüyüşü

Yılın ilk günü Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe 520 bin kişi katıldı. 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla yapılan eylem, önemli siyasi figürlerin de katılımıyla gerçekleşti.

FİLİSTİN'e destek için Galata Köprüsü'nde yılın ilk gününde düzenlenen yürüyüşe, yaklaşık 520 bin kişi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi ve Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önünde toplananlar, sloganlar eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluştu. Yürüyüşe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Beşiktaş JK Başkanı Serdar Adalı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti önceki dönem il başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de katıldı. Yurt dışından da çok sayıda kişininden geldiği yürüyüşe yaklaşık 520 kişinin katıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
