Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Filistin Dışişleri Bakanı Şahin, ateşkese rağmen Gazze'de açlığın sürdüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanı Şahin, Madrid'deki panelde İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sistematik aç bırakma politikasını sürdürdüğünü belirtti. Şahin, açlığın en çok kadın ve çocukları etkilediğini, kamplarda salgın ve yetersiz beslenmenin ciddi sorun olduğunu söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik sistematik aç bırakma politikasını sürdürdüğünü belirterek, "Gazze'de sağlanan ateşkes İsrail'in soykırımını durduramadı." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şahin, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen "Avrupa Birliği Filistin Halkı İçin Adaleti Sağlayabilir Mi?" başlıklı panelde konuştu.

İsrail'in Gazze'de açlığı Filistin halkına karşı bir savaş aracı olarak kullandığını savunan Şahin, ateşkese rağmen devam eden bu politikanın en ağır sonuçlarını kadın ve çocukların yaşadığını söyledi.

Gazze'de açlık nedeniyle can kayıplarının yaşandığını hatırlatan Şahin, mülteci kamplarında giderek kötüleşen insani ve çevresel koşullara dikkati çekti.

Şahin, sağlıksız barınma koşulları nedeniyle hastalık ve salgınların yayıldığını, akut yetersiz beslenmenin de ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

Yıpranmış çadırlarda kemirgenlerin yaygın olarak görüldüğünü aktaran Şahin, temel sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan yetersizliklerin Filistinlilerin karşı karşıya olduğu insani koşulları daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını ve ihlallerini sürdürdüğünü belirten Şahin, işgalin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Şahin, uluslararası toplumun sessizliğinin Filistin halkına yönelik ihlallerin sürmesine zemin hazırladığına vurgu yaparak uluslararası topluma İsrail'in ihlallerinin durdurulması ve sorumluların hesap vermesi amacıyla evrensel yargı yetkisi mekanizmalarını harekete geçirme çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1610 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 819 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini geçti.

Kaynak: AA
20 yıllık balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı

Hataylı balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş15

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini

Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Edremit'te kamyon otomobili fabrika duvarına sıkıştırdı! Anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Kamyonla duvar arasında kaldılar! Anne ve 10 yaşındaki kızı öldü
Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf: Devletten büyük mafya yok

Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın55

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Öğretmenliği bırakıp 10 koyunla başladı! Cizreli Gülbahar Bağdur'un sürüsü 7 yılda 250'ye ulaştı

Öğretmenliği bıraktı, 10 koyunla başladı! Bugün 250 hayvanı var