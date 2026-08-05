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Kudüs: En Tehlikeli Saldırı Aşaması

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Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, işgal altındaki Kudüs'ün İsrail saldırılarının en tehlikeli aşamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, işgal altındaki Kudüs'ün İsrail saldırılarının en tehlikeli aşamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şahin, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da saldırı ve ihlallerini artırdığına dikkati çeken Şahin, "Kudüs, İsrail saldırılarının en tehlikeli aşamasıyla karşı karşıya." dedi.

İsrail'in Kudüs'teki ihlal ve uygulamalarının önüne geçilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunan Şahin, Kudüs'ün korunması ve Filistinlilerin topraklarında tutunabilmeleri için net uygulama mekanizmaları içeren bir "ortak kurtarma planına" ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Filistin halkının Gazze'de soykırıma maruz kaldığını vurgulayan Şahin, işgal altındaki Kudüs'te ise yasa dışı yerleşim politikalarını hayata geçirme adımlarının hız kazandığına işaret etti.

İsrail'den hesap sorulmadığı için 70 yıldır Kudüs'te trajedilerin yaşandığını dile getiren Şahin, "Bugün değişen şey, bu politikaların uygulanma hızı ve İsrail'in herhangi bir siyasi, diplomatik veya ekonomik bedel ödemeyeceğine olan güvenidir." dedi.

Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Şahin, İsrail'in Kudüs üzerinde iddia edilen egemenliğini tanıma veya bunu meşrulaştırma girişimlerinin tamamının uluslararası hukuk uyarınca geçersiz olduğunu vurguladı.

Amman'daki "Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı", Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililer ile Arap Birliği Genel Sekreteri'nin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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