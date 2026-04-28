Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan, Gazze'de ateşkese rağmen "acıların devam ettiğini" belirtti

BİRLEŞMİŞ Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Gazze'de yapılan ateşkese rağmen "acıların hala devam ettiğini", İsrail'in çocuklar dahil Filistinlileri öldürmeye son vermesi gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Gazze'de yapılan ateşkese rağmen "acıların hala devam ettiğini", İsrail'in çocuklar dahil Filistinlileri öldürmeye son vermesi gerektiğini söyledi.

Ağabekyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), "Filistin Sorunu Dahil Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürütülerek, Türkiye, Mısır ve Katar'ın da çabalarıyla sağlanan ateşkes ortamından duydukları memnuniyeti dile getiren Ağabekyan, Gazze'de bu girişimlere rağmen İsrail'in saldırgan tutumu nedeniyle yaşanan sorunlara işaret etti.

Ağabekyan, "Harap olmuş Gazze'de, ateşkes sayesinde pek çok hayat kurtarılmış olsa da acılar hala devam ediyor." diyerek, İsrail'in çocuklar dahil, Filistinlileri öldürmeye son vermesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli diplomat, ateşkesin ikinci aşamasına adım atarken, "tek devlet, tek hükümet, tek yasa ve tek silahlı güç" vizyonunu ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden "tamamen çekilmesine duyulan ihtiyacı" yineledi.

"Gazze, Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır." diyen Ağabekyan, düzenlemelerin, BMGK'nin öngördüğü gibi Filistin yönetimi altında Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yeniden birleşmesine, Filistin'in kendi kaderini tayin etmesine ve bağımsız bir devlet kurmasına yol açacak şekilde olması gerektiğini dile getirdi.

"İsrail hükümeti, Filistin yönetiminin çöküşünü hedeflemektedir"

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan, zorla yerinden etme ve ilhak konusunda, İsrail'in sadece Gazze'de değil, işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil, Batı Şeria'da da bu hedeflerini sürdürdüğünün "açık" olduğunu belirtti.

"Buna paralel olarak İsrail hükümeti, Filistin yönetiminin çöküşünü hedeflemektedir." ifadesini kullanan Ağabekyan, İsrail'in, Batı Şeria'daki kaosu Gazze'deki yıkım gibi, insanları "imkansız yaşam koşulları yaratarak ayrılmaya zorlamanın bir yolu" olarak gördüğünü söyledi.

Ağabekyan, Batı Şeria'da yaşanan durumun "son derece endişe verici" olduğunun altını çizerek, "İsrailli işgalcilerin Filistinlileri her gün terörize ettiğini" ve bunun derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

Filistinli yetkili, BMGK Başkanı'na hitaben, "İsrail Dışişleri Bakanı, birkaç ay önce bu masanın etrafında oturarak, yasa dışı İsrail yerleşimlerini savundu ve Filistinlilerin kendi topraklarında inşaat yapmasının yasa dışı olduğunu iddia etti." dedi.

Ayrıca Filistin topraklarının tüm tek tanrılı dinlerle "derin bir bağı" olduğunu belirten Ağabekyan, "Çeşitlilik, bu toprakların kaderidir. Bu bir lanet değil, lütuftur. Burada dışlayıcılığa, tekele veya üstünlük iddialarına yer yoktur." şeklinde konuştu.

Ağabekyan ayrıca, "Bu, bir din çatışması değildir. Bu çatışma, atalarımızın topraklarındaki haklarımızın ve varlığımızın inkar edilmesiyle ilgilidir. Bu çatışma, işgalin sona ermesiyle, haklarımızın tanınmasıyla ve devletimizin bağımsızlığıyla son bulacaktır. Uluslararası meşruiyete dayanan iki devletli çözüm, bu yoldaki tek seçenektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
