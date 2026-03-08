Filistin: Uluslararası sessizlik, Batı Şeria'da İsrail terörünü tırmandırıyor

Filistin Devlet Başkanlığı, uluslararası sessizliğin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in şiddet ve terörünü tırmandırdığını ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıların devamına yol açtığını belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Ebu Felah ile Nablus'un Karyut beldeleri ve El Halil kentinin Vadi er-Rahim bölgesinde Filistin topraklarını gaspeden İsrailliler tarafından işlenen ve Filistinlilerin ölümüne yol açan suçları kınadı.

Açıklamada, "İşgal devletinin ( İsrail ) suçlarına ilişkin uluslararası sessizlik ve hesap verebilirliğin olmaması, halkımızın maruz kaldığı şiddet ve terörizm döngüsünü tırmandırmakta ve Gazze Şeridi'ndeki savaşın sürmesine yol açmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da vatandaşlara ve mallarına yönelik saldırılarına devam eden "Yahudi yerleşimci çetelerini" koruyup destekleyerek, bu suçtan tamamen sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ABD yönetimine "işgal makamlarını saldırıları durdurmaya ve Filistin halkına karşı terörist suçları önlemeye zorlamak için acilen müdahale etme" çağrısı yapıldı.

Bu sabah, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'ne yönelik 8 Ekim 2023'te başlatılan saldırıların ardından, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı.

Resmi rakamlara göre, 1125 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin 700 kişi yaralandı ve 22 bin kişi gözaltına alındı.

Öldürme ve tutuklamalara ek olarak, ordu ve Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin saldırıları ev ve yapı yıkımlarına, Filistinlilerin yerinden edilmesine ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimin genişlemesine odaklanıyor.

Filistinliler, bu eylemlerin İsrail'in Batı Şeria'yı fiilen ilhak etmesine zemin hazırlayacağını ve iki devletli çözüm çerçevesinde öngörülen Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını sona erdireceğini ifade ediyor.

İsrail, 1948'de, terörist siyonist çetelerin işgal ettiği ve yüz binlerce Filistinliyi yerinden ettiği topraklarda kuruldu.

Tel Aviv, kalan Filistin topraklarını işgal etmeye devam ediyor ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına izin vermiyor.