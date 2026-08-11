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Abbas Ankara'da: Erdoğan ile kritik görüşme

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki günlük resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Abbas'a üst düzey bir heyet eşlik ediyor; görüşmelerde Filistin, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki gün sürmesi planlanan resmi ziyaret kapsamında başkent Ankara'ya ulaştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Ebu Ceyş tarafından karşılandı.

Abbas'ın, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanırken, yapılacak görüşmelerde Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Ziyarette Abbas'a, Yürütme Komitesi Üyesi Ziyad Ebu Amr, Fetih Merkez Komitesi Üyesi ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Macid Ferec, Diplomatik İşler Danışmanı Mecdi Halidi ve Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş'ın da aralarında bulunduğu üst düzey heyet eşlik ediyor.

Kaynak: AA
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