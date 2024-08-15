Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Bizim hayatımız Gazze Şeridi'ndeki hiçbir çocuğun hayatından daha değerli değildir"
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze Şeridi'ndeki çocukların hayatının çok değerli olduğunu belirterek, Filistin halkının hayatının da onlarınki kadar değerli olduğunu vurguladı. Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu bu saldırılara son verme çağrısında bulundu.
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Bizim hayatımız Gazze Şeridi'ndeki hiçbir çocuğun hayatından daha değerli değildir"