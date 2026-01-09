Filistin Devlet Başkan Yardımcısı, Gazze için kurulacak komitenin muhtemel direktörü ile görüştü

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile eski BM Temsilcisi ve Gazze Şeridi için kurulacak Uluslararası Barış Komitesi'ne direktör olması beklenen Nikolai Mladenov bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkan Yardımcılığı Ofisinden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, ikili arasında Ramallah'ta gerçekleşen görüşmede, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının hayata geçirilmesi için izlenecek mekanizmalar ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Şeyh görüşmede, önceliklerinin ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze Şeridi'ne insani yardımların derhal ulaştırılması ve planın ikinci aşamasına geçilmesi olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'nin Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Şeyh, bölgenin Batı Şeria'daki Filistin Ulusal Yönetimi'ne siyasi, idari ve hukuki olarak bağlanması gerektiğini savundu.

Şeyh, bu sürecin "tek otorite, tek kanun ve tek meşru silah" ilkesi çerçevesinde yürütülmesinin önemine işaret etti.

Görüşmede ayrıca Filistin idari komitesi ile polis ve güvenlik güçlerinin Gazze'deki görevlerini üstlenmesi konusu masaya yatırıldı.

Şeyh, planın ikinci aşamasının bir gereği olarak İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistinli yetkili, geçiş planıyla eş zamanlı uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı uygulamaların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin durdurulmasını isteyen Şeyh, bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetine son verilmesi ve alıkonulan Filistin vergi fonlarının Ramallah'a iadesi çağrısında bulundu.

Gazze için oluşturulacak Uluslararası Barış Komitesi

BM Güvenlik Konseyi, 18 Kasım 2025'te ABD tarafından sunulan ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Karar, Gazze'de 2027 yılı sonuna kadar görev yapacak geçici bir uluslararası gücün oluşturulmasını öngörüyor.

Söz konusu plana göre Gazze, Donald Trump'ın liderliğindeki bir "Uluslararası Barış Komitesi" denetiminde, bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin hükümeti tarafından yönetilecek.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın bu komitenin direktörü olarak Mladenov'u görevlendirmek istediği iddia edilmişti.