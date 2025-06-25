Filistin Destekçisi Çalışan Tazminat Kazandı

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Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'den, Filistin'i destekleyen paylaşımlar nedeniyle işten çıkarılan Antoinette Lattouf, federal mahkemeyi kazanarak 70 bin Avustralya doları tazminat alacak.

Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunduğu için işten çıkartılan Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) eski çalışanı Antoinette Lattouf, kanala karşı açtığı davayı kazandı, kurumun kendisine tazminat ödemesine hükmedildi.

Avustralya'da federal mahkeme, Lattouf'un ABC'ye karşı açtığı davadaki kararını açıkladı.

Mahkeme, ABC'nin Lattouf'u İsrail karşıtı görüşleri nedeniyle işten çıkarmasının, iş kanununu ihlal ettiğine hükmetti.

Ayrıca, Lattouf'a 70 bin Avustralya doları tazminat ödenmesine de karar verdi.

Filistin'i destekleyen paylaşım yaptığı için kovuldu

ABC Radyosunda sunucu olan Lattouf, sosyal medya hesabında Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından, 20 Aralık 2023'te işten çıkarılmıştı.

ABC'den bir sözcü, o dönem yaptığı açıklamada, kısa süreli sözleşmeyle çalışan Lattouf'un kalan mesaisine devam etmeyeceğini dile getirmişti.

The Age gazetesi, Lattouf'un Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından kovulmasına ilişkin WhatsApp mesajlarına ulaşmıştı.

İsrail yanlısı lobi "İsrail İçin Avukatlar" isimli gruptan sızdırılan mesajlar, grup üyelerinin, Lattouf'u görevden alması için ABC Başkanı Ita Buttrose ve Genel Müdür David Anderson'a koordine şekilde mektuplar yazdığını, aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu göstermişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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