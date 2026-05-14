Kudüs Yunus Emre Enstitüsü, Ramallah'ta Filistin'de Mülkiyet ve Arazi Sistemi konulu panel düzenledi

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Filistin'de Mülkiyet ve Arazi Sistemi" konulu bir panel düzenlendi.

AA muhabirinin aktardığına göre panele, Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ensar Fırat, Ramallah Şubesi Müdürü Dr. Abdulkadir Satih ile çok sayıda davetli katıldı.

Panelde konuşan Fırat, Osmanlı arşivlerinde Filistin ve Arap ülkelerine ilişkin çok büyük miktarda belge bulunduğunu belirtti.

Bu mirasın korunması ve değerlendirilmesi için ortak çalışmanın önemine dikkati çeken Fırat, Osmanlı Devleti'nin birçok İslam devleti gibi farklı alanlarda derin ve kapsamlı bir tarihe sahip olduğunu ifade etti.

Fırat, Osmanlı Devleti'nin en önemli özelliklerinden birinin "her şeyi kayıt altına alması" olduğunu söyledi.

Türkiye'de muhafaza edilen Osmanlı arşiv belgelerinin sayısının yaklaşık 300 milyona ulaştığını kaydeden Fırat, Cezayir, Suriye, Mısır ve Irak gibi daha önce Osmanlı yönetiminde bulunan ülkelerde de çok sayıda belge bulunduğunu aktardı.

Osmanlıca belgelerin bir kısmının yaklaşık 500 yıl öncesine dayandığını belirten Fırat, Türkiye'nin uzun yıllar bu belgelerin okunması konusunda zorluk yaşadığını ancak zamanla Anadolu, Balkanlar ve diğer bölgelere ilişkin tarihi kayıtları okuyabilecek uzman kadrolar yetiştirildiğini ifade etti.

Fırat, Filistin dahil Arap ülkelerine ilişkin belgelerin halen kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyduğunu belirterek, gelecek dönemde bu alana ilginin artmasını beklediklerini söyledi.

Arap ülkelerinden binlerce kişinin modern ve eski Türkçeyi öğrendiğini kaydeden Fırat, bu kişilerin söz konusu belgelerin öneminden dolayı arşiv çalışmalarına yöneldiğini dile getirdi.

Fırat, Osmanlı Devleti'nin geçmişte kaldığını ancak ortak mirasın bugün de önemini koruduğunu belirterek, "Bu kadar büyük yazılı tarih mirasının daha fazla ilgi görmesi gerekiyor." dedi.

Gelecekte Filistin kurumlarıyla Osmanlı arşivleri ve kayıtları konusunda ortak çalışmalar yürütüleceğini aktaran Fırat, söz konusu arşivlerin kültürel, sosyal ve siyasi açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı.