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ABD'deki Seattle Üniversitesinde öğrencinin elinden Filistin bayrağını almaya çalışan akademik yetkiliden özür

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Seattle Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrencinin elinden Filistin bayrağını almaya çalışan akademik yönetici Shane Martin, yaşanan yanlış anlaşılma için özür diledi.

ABD'de bulunan Seattle Üniversitesindeki mezuniyet töreni sırasında sahneye çıkan öğrencinin elinden Filistin bayrağını çekerek almaya çalışan akademik eğitimden sorumlu üst yönetici Shane Martin, "yanlış anlaşılma için özür dilediğini" belirtti.

Fox News'ün haberine göre, üniversitedeki akademik eğitimden sorumlu üst yönetici Martin, 14 Haziran'daki mezuniyet töreninde yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

"Yanlış anlaşılma için özür dilediğini" belirten Martin, "Bu olayın, dikkati mezuniyet töreninden ve mezunlarımızın başarılarından başka yöne çekmiş olmasını üzüntüyle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Seattle Üniversitesinden ise "Birçok yükseköğretim kurumu gibi Seattle Üniversitesi de tüm öğrenciler ve aileleri için tutarlı bir törenin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla sahnede nelerin sergilenebileceğine dair kurallar belirlemiştir." açıklamasında bulunuldu.

Üniversitede 14 Haziran'da düzenlenen mezuniyet töreninde bir öğrenci, diplomasını almak üzere sahneye Filistin bayrağıyla çıkmıştı.

Sosyal medyada ve basında paylaşılan videoda Martin'in fotoğraf çekimi sırasında bayrağı öğrencinin elinden çekerek almaya çalıştığı görülmüştü.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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