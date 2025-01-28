Filistin Başbakanı Mustafa, Suriye'yi Ziyaret Etti

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa, Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden Filistinli ilk yetkili oldu.

Başbakan Mustafa, Şam'da bir araya geldiği Şara'ya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın selamlarını iletti.

Ziyaretin amacının Filistin'in Suriye yönetimi ve halkına desteğini teyit etmek ve Suriye'deki Filistinli mültecilerin durumuyla ilgili koordinasyonu ele almak olduğu ifade edildi.

Filistin'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurgulayan Mustafa, Filistin ve Suriye halkları arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerine dikkati çekti.

"Suriye bizim için önemli bir ülkedir, davamıza da destekçidir"

Suriye'nin halihazırdaki zorlukları aşarak geleceğini inşa etmesinden umutlu olduklarını dile getiren Mustafa, şunları kaydetti:

"Suriye bizim için önemli bir ülkedir, davamıza da destekçidir. Bizler de ülkenin istikrara kavuşması ve kalkınması için Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasını ısrarla talep ediyoruz. Suriye'nin Arap Birliğindeki konumuna da dönmesini istiyoruz."

Filistin Başbakanı Mustafa, İsrail işgaline karşı Arap ülkelerinin istikrar ve kalkınmalarından güç aldıklarını söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine desteklerinin altını çizen Mustafa, Filistin'in de toprak bütünlüğüne haiz bağımsız bir devlet olma hakkı bulunduğunu ifade etti.