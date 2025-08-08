Filistin Başbakanı Gazze'nin Yeniden İmarını Duyurdu

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in sürdürdüğü savaş sona erdiğinde Gazze Şeridi’nin yeniden imar edileceğini açıkladı. Mustafa, Gazze'deki halkın yalnız bırakılmayacağını ve bir devlet kurulacağını belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü savaş sona erer ermez Gazze Şeridi'ni yeniden imar edeceklerini belirtti.

Mustafa, Ramallah'ın merkezindeki Umut Evanjelik Lutheran Kilisesi Kiliseler Konseyi tarafından düzenlenen Gazze duasına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Mustafa, "Gazze'deki halkımızı yalnız bırakmayacağız. Gazze'yi yeniden inşa edecek ve bir devlet kuracağız." dedi.

Mustafa, gelecek birkaç hafta içinde Gazze'deki savaşın sona ermesini, Mısır ve diğer ülkelerle işbirliği içinde Gazze'nin yeniden inşasına başlamayı umut ettiklerini dile getirdi.

Filistin'deki her şeyin hedef alındığını söyleyen Mustafa, "İsrail, Filistin Devleti'nin kurulmaması için her yola başvuruyor. Biz ise devletimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

