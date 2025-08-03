Filistin Bakanlığı'ndan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının aşırılık yanlısı Tel Aviv hükümetinin göz yummasıyla gerçekleştiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterildi.

Bunun, Müslümanların kutsal mekanlarını kontrol altına almaya çalışan aşırılık yanlısı bir hükümetin göz yummasıyla gerçekleştiği vurgulandı.

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınının "sadece Filistin'deki değil tüm dünyadaki Müslümanların hassasiyetlerini hiçe sayan bir hareket" olduğu ifade edildi.

Müslümanlara ait kutsal mekanların, İsrail'deki sağcı hükümetin himayesinde hareket eden Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin neredeyse her gün gerçekleştirdiği ihlallerine hedef olduğu kaydedildi.

Filistin halkından "Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri, orada belirli ve detaylı bir programa göre kalıcı olarak bulunmaları" istenirken, uluslararası kuruluşlara da "Filistin topraklarına ve kutsallarına denetimsizce müdahale eden İsrail'in işgalini durdurmak için çalışma" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, bu sabah Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenlemiş, Aksa'nın avlusunda, kalabalık bir grupla çevrili halde telefonundan Talmud ayini duası okurken görülmüştü.

Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını sürdürüyor.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor.

Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birçok kez baskın düzenledi.