Filipinler ve Vietnam ilişkilerini "gelişmiş stratejik ortaklık" seviyesine yükseltti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Vietnam ile ikili ilişkilerin "gelişmiş stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Marcos, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile başkent Manila'da bir araya geldi.

Görüşmede Marcos, iki ülke arasındaki ilişkilerin "gelişmiş stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını belirterek, bu adımın iki ülke arasında savunma ve siyaset alanında işbirliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Marcos, söz konusu kararın küresel tedarik zincirlerindeki kırılganlıkların ve ticari baskıların arttığı bir dönemde alındığına dikkati çekerek, Filipinler ile Vietnam'ın ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümü temmuz ayında kutlanacak.